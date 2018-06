Jongeren crashen tegen duiker na Duivels-feestje 20 juni 2018

00u00 0

Voor drie jongeren van 19 en 20 jaar uit Wingene en Ruiselede is een avondje supporteren voor de Rode Duivels maandag rond middernacht in de gracht geëindigd. Na een voetbalfeestje ging in Pittem de 19-jarige chauffeur met zijn pick-uptruck links van de weg af en kwam frontaal tegen een stenen duiker terecht. Twee inzittenden liepen zware verwondingen op, een derde raakte lichtgewond. De bestuurder had nauwelijks 200 meter eerder een vierde vriend veilig thuis afgezet. Na de wedstrijd België-Panama voerde de lokale politie zoals aangekondigd alcoholcontroles uit. Twaalf voetbalfans bliezen safe. (LSI)