Jongeren bekogelen paard met bommetjes en zetten wei in brand 23 april 2018

In het Vlaams-Brabantse Langdorp (Aarschot) wordt een paard geterroriseerd door een groepje jongeren. Prinses, zoals het dier heet, is blind en wordt opgevangen door de vzw Horsetopia. "Ze werd al eens bekogeld met paintballgeweren en ik heb in de weide al planken met spijkers gevonden", zegt Annick Verstraeten, eigenares van de vzw. Afgelopen zaterdag gingen de vandalenstreken nog een stap verder: jongeren gooiden bommetjes naar het paard. Dat leidde zelfs tot een brand op de weide, waarbij een stuk kreupelhout in de vlammen opging. De brandweer was er snel bij, maar het paard heeft nog steeds stress, zegt Verstraeten. Ze wilde een klacht neerleggen bij de politie, maar die hield het bij een melding. (GMA)

