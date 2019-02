Jongere kijkers verkiezen 'Blind getrouwd', ouderen kijken naar 'Down The Road' 06 februari 2019

Vorige week maandag werd de televisieclash ruimschoots gewonnen door 'Blind getrouwd', maar afgelopen maandag kreeg het VTM-programma er een geduchte concurrent bij: 'Down The Road'. Live én uitgesteld wist Dieter Coppens met z'n roadtrip liefst 937.000 Vlamingen naar Eén te lokken, het huwelijk van Annelies en Joris scoorde met 918.000 kijkers net iets lager. Opmerkelijk: bij 'Blind getrouwd' was het kijkpubliek voornamelijk jonger dan 55 (60%). Op Eén was die verhouding net omgekeerd.