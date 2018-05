Jongere die stenen gooide naar VRT al vrij 02 mei 2018

De minderjarige die vrijdag opgepakt werd omdat hij een cameraploeg van de VRT zou bekogeld hebben, is intussen al opnieuw vrij. Dat meldt het Brusselse parket. "De jeugdrechter heeft geen beschikking genomen, wat er op neerkomt dat de jongere in afwachting van een eventuele beschikking later opnieuw in vrijheid werd gesteld", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. Het onderzoek naar de feiten loopt wel verder. De Peterboswijk kwam meermaals in het nieuws door verschillende incidenten. Zo opende het Brusselse parket sinds eind december al een tiental opsporingsonderzoeken voor poging doodslag op agenten.