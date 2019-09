Exclusief voor abonnees Jonger dan 75 en gestorven: in 2 op de 3 gevallen was dat te vermijden 06 september 2019

00u00 0

Van de overlijdens in 2016 bij mensen jonger dan 75 jaar had in België 65,6% vermeden kunnen worden - het gaat om 22.122 sterfgevallen. Dat blijkt uit cijfers van het Europees bureau voor de statistiek. Voor Europa gaat het om 68% van de overlijdens in die leeftijdsgroep. In de EU werden in 2016 zowat 1,7 miljoen overlijdens geregistreerd van mensen jonger dan 75. Daarvan kunnen 1,2 miljoen sterftes beschouwd worden als voortijdig. Zowat 741.000 sterfgevallen konden voorkomen worden door preventie of een efficiënte behandeling. Hartaanvallen (174.000 overlijdens), kankers van longen, strottenhoofd en luchtpijp (168.000) en beroertes (87.000) waren de oorzaak van ruim een derde van de sterfgevallen die vermeden hadden kunnen worden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis