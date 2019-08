Exclusief voor abonnees Jonger dan 18? Dan mag je vanaf 1 november geen tabak meer kopen 09 augustus 2019

00u00 0

Vanaf 1 november wordt de leeftijdsgrens voor de aankoop van tabak opgetrokken van 16 naar 18 jaar. De Kamer keurde daarover in april een wetswijziging goed, die gisteren in het Staatsblad verscheen. En binnen 10 dagen wordt het ook verboden om in het bijzijn van -16-jarigen in een auto te roken. Paul Van den Meerssche van de Controledienst Tabak en Alcohol van de FOD Volksgezondheid wil daarom controleren aan de scholen. "Wat roken in de auto betreft zullen we focussen op kleuter- en lagere scholen. Voor de tabaksverkoop richten we ons op middelbare scholen." (CMG)

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis