Jongen van 13 ontdekt obus tijdens kajakken

11 juli 2019

Terwijl hij samen met z'n vader een kajaktocht op de IJzer aflegde, heeft een 13-jarige jongen uit Zwevegem een opvallende ontdekking gedaan. "Plots zei Ilias: 'Kijk, papa: een bom!'", vertelt vader Chris Neirynck. "Aan de oever lag inderdaad een groot projectiel. We geloofden onze ogen niet. Temeer omdat we het nét over de oorlog hadden - Ilias is gefascineerd door alles wat met WO I te maken heeft." Het verroeste projectiel van 0,5 meter lang en een diameter van zo'n 25 centimeter was allicht bloot komen te liggen door het lage waterpeil. Neirynck belde meteen de politie, waarna DOVO het springtuig kwam oppikken. De obus, vermoedelijk uit WO I, zal gecontroleerd tot ontploffing gebracht worden. (BBO)

