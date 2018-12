Jongen uit Guatemala (8) sterft terwijl hij gevangen zit in VS 27 december 2018

Een achtjarige jongen uit Guatemala is dinsdag gestorven terwijl hij in gevangenschap zat in de Verenigde Staten, vlakbij de grens met Mexico. "De officiële oorzaak van de dood van het kind is niet bekend", aldus het Agentschap voor Douane en Grensbewaking. De jongen werd maandag behandeld in een ziekenhuis en mocht daarna beschikken. Zijn toestand ging echter achteruit en hij werd opnieuw naar de dokter gestuurd, waar hij na middernacht overleed.

