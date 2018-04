Jongen steekt klasgenoot in nek tijdens les wiskunde 17 april 2018

Een leerling uit het eerste secundair van het provinciaal atheneum van La Louvière heeft een klasgenoot met een mes in de nek gestoken tijdens de les wiskunde. De 12-jarige moest naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Wat de aanleiding was van de steekpartij is nog onduidelijk. De dader is meegenomen voor verhoor en ook de medeleerlingen die in de wiskundeles zaten, hebben verklaringen afgelegd over wat er is gebeurd. De andere lessen in de school zijn gewoon doorgegaan. (SRB)

