Jongen schiet vriendje (12) dood met loodjesgeweer 09 juli 2019

00u00 0

Een jongen van 12 uit Les Bons Villers in Henegouwen is gestorven nadat hij per ongeluk neergeschoten werd met een loodjesgeweer. Het kind en een kameraadje waren vorige week maandag aan het spelen met een karabijn van de vader van het vriendje. De ene jongen schoot naar de andere en raakte een long. Het slachtoffer werd onmiddellijk overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij donderdag overleed aan een longperforatie.

