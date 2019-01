Jongen die door loods viel kan volgende maand weer naar school 07 januari 2019

De 13-jarige jongen uit Brugge die twee weken geleden een horrorval maakte door het dak van een loods, herstelt wonderbaarlijk snel. Volgende maand mag hij zelfs terug naar school. Kyano Verbrugghe werd op 22 december in kritieke toestand en met tal van breuken afgevoerd nadat hij 8 meter diep viel terwijl hij met vrienden de leegstaande loods aan het verkennen was. Dat deed hij wel vaker, ondanks waarschuwingen van zijn ouders. "Pijn heb ik niet meer", zegt de jongen. "Ik ben iedereen dankbaar voor de goede zorgen en steun." Al zijn nog niet alle problemen van de baan. Het kan nog een jaar duren eer Kyano's gehoorproblemen zijn opgelost en de linkerkant van zijn gezicht toont voorlopig geen beweging tijdens het lachen of praten. Toch rekent het kereltje op een goede afloop. "En mijn ouders mogen gerust zijn: in de toekomst zal ik zeker twee keer nadenken vooraleer ik nog iets uitsteek", lacht hij. (MMB)

