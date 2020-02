Exclusief voor abonnees Jongen (9) zwaargewond na skiën buiten de piste 29 februari 2020

Een 9-jarige Belgische jongen is zwaargewond en onderkoeld naar een ziekenhuis in Turijn gebracht na een ongeval tijdens het off-piste skiën. Hij was met zijn papa op pad in het Noord-Italiaanse skigebied Gressoney-Saint-Jean − Weissmatten, maar moet gevallen zijn zonder dat de vader het merkte. Toen de man zich even later omdraaide, was zijn zoon nergens te zien. Toen hij hem na een uur zoeken niet terugvond, sloeg hij alarm.

