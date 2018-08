Jongen (8) raakt klem op achtbaan in Boudewijn Seapark 18 augustus 2018

In pretpark Boudewijn Seapark in Brugge is gistervoormiddag een 8-jarig jongetje uit Wervik met zijn hand vast komen te zitten in de Orca Ride. Het kind was met de speelpleinwerking op uitstap. Na zijn ritje, toen de attractie stilstond aan het perron, raakte de jongen klem tussen het borstelstopsysteem en het karretje waarin hij zat. Het personeel en de brandweer konden hem snel bevrijden. De jongen hield aan het incident enkel een licht gekneusde vinger over. "Een spijtig ongeval", luidde het oordeel van het pretpark. (SDVO)