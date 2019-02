Jongen (18) sterft al fietsend op snelweg 18 februari 2019

Op de snelweg A19 tussen Ieper en Kortrijk is vrijdagnacht een 18-jarige jongen uit Wevelgem om het leven gekomen. Op de terugweg van een fuif belandde Nicolas Rogier (foto) om een onverklaarbare reden met zijn fiets op de snelweg. Hij botste er in Menen frontaal met een wagen die richting Kortrijk reed. Voor de jongeman - een populaire KSA-leider en voetballer - kon geen hulp meer baten. Hoe en waarom hij met zijn fiets op de A19 verzeild geraakt was, is onduidelijk. De automobilist had niet gedronken en bleef ongedeerd. (LSI)

