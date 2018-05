Jongen (17) verongelukt met brommer op weg naar school 04 mei 2018

In Bree is gisteren rond 8.20 uur een 17-jarige jongen verongelukt. Bernd Van Der Borght uit Opglabbeek was samen met een kameraad op weg naar school, zoals elke ochtend. Sinds een jaar reed hij met zijn brommer, een Dax. Ter hoogte van een kruispunt werd hij opgeschept door een wagen. Hij raakte de voorruit en stierf ter plaatse. Volgens de klasgenoten van Bernd was hij het zonnetje in huis. "Hij genoot meer van het geluk van een ander dan van dat van zichzelf", vertelt klasgenoot en vriendin Hanne Bayen. "Bernd maakte iedereen aan het lachen en stond elke dag met een goed humeur in de klas. Het zal heel wat stiller zijn zonder hem in de groep. Hij was er voor iedereen, je kon altijd je hart bij hem luchten."

