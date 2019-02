Jongen (14) opzettelijk aangereden na belletjetrek 14 februari 2019

Zo onschuldig een spelletje belletjetrek lijkt, zo hevig was de reactie van een zestiger uit Izegem. Samen met enkele vrienden belde een 14-jarige jongen na schooltijd aan bij een 63-jarige eenzaat uit Izegem. Het was blijkbaar niet de eerste keer dat jongeren de man viseerden. Moegetergd verscheen Johnny S. met een mes in het deurgat. Toen de jongeren met hun fiets wegstoven, zette hij de achtervolging in met zijn wagen. Wat verderop reed hij een 14-jarige kwajongen omver. Daardoor riskeert hij zeven maanden cel. "Hij was een gemakkelijk slachtoffer en was dat beu. Hij had niet de bedoeling de jongen omver te rijden, maar zijn reactie was ongepast", gaf zijn advocate toe. De politie nam sindsdien zijn Mercedes in beslag. (LSI)

