Jongen (13) vecht voor zijn leven nadat hij door dak zakt 24 december 2018

Een 13-jarige jongen vecht in het ziekenhuis voor zijn leven nadat hij zaterdagmiddag door een dak is gezakt in Brugge. Kyano Verbrugghe is al lang gefascineerd door leegstaande gebouwen en klom op een vervallen loods. Een golfplaat begaf het en hij viel ruim acht meter diep.

