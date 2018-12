Jongen (13) nog kritiek na val door dak van loods 26 december 2018

De 13-jarige jongen die zaterdagmiddag door een golfplaat zakte op een acht meter hoge loods in Brugge, ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Kyano Verbrugghe liep bij de val liefst 12 breuken in het gezicht op, een verbrijzelde pols, een gescheurde milt en een klaplong, maar het is vooral zijn gescheurd middenoor die de dokters zorgen baart. "Daardoor kunnen zijn hersenen contact maken met de buitenlucht en dat zorgt voor een enorm risico op infecties", zegt papa Birger. "Zolang die toestand niet onder controle is, blijft hij kritiek. Daarna wacht hem sowieso een lange revalidatie. We hopen dat alles goed komt. In ieder geval: het moet een grote les voor hem geweest zijn en we hopen dat hij nooit nog zo'n stunt uithaalt." (JHM)

