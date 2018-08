Jongen (12) overleeft vliegtuigcrash als enige 13 augustus 2018

Een 12-jarige jongen heeft als enige een vliegtuigcrash in Indonesië overleefd. De twee bemanningsleden en zes andere passagiers van het kleine chartervliegtuigje kwamen om. Het vliegtuig stortte zaterdag neer in een dichtbebost gebied in de Indonesische provincie Papoea. Waarom het toestel neerstortte, is nog niet duidelijk. Dorpelingen hoorden vlak voor de crash een brullend geluid, gevolgd door een explosie.

