Jongen (10) sterft onder puin ontplofte poolhouse 21 juni 2018

00u00 0

In Oostakker (Gent) is een 10-jarige jongen omgekomen bij een gasexplosie bij hem thuis. Kort na 20 uur ontplofte het poolhouse van het gezin. De kleine Mees, die maandag pas z'n tiende verjaardag vierde, was op dat moment in de tuin en kwam onder een weggekatapulteerd betonblok terecht. Een twintigtal buurtbewoners snelde ter hulp en probeerde het kind te bevrijden. "We zagen zijn voetjes van onder het puin komen. Het was verschrikkelijk", vertelt een getuige. Pas toen de brandweer een luchtkussen inzette, kon de jongen worden bevrijd. Alle hulp kwam te laat.

HLN