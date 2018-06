Jongen (10) sterft bij gasexplosie 21 juni 2018

Een gasexplosie in een poolhouse in Oostakker heeft gisteravond het leven gekost aan een jongen. Mees had afgelopen maandag pas z'n tiende verjaardag gevierd. Hij bevond zich in de tuin op het moment van de ontploffing - die zo krachtig was dat alle ruiten van de gezinswoning sneuvelden (foto) - en kwam onder een zwaar brokstuk terecht. Een twintigtal buurtbewoners snelde te hulp en probeerde het betonblok te verplaatsen. Vergeefs. De hulpdiensten konden de jongen niet meer redden. (JEW/VDS)

HLN