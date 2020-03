Exclusief voor abonnees Jongen (10) gered van balkon brandend appartement 02 maart 2020

Een jongen van 10 jaar is gered nadat er brand uitgebroken was in de keuken van het appartement in Jette waar hij woonde. De feiten speelden zich zaterdag rond 16 uur af. Een vrouw had gemerkt dat er een jongen op een balkon stond terwijl er rook uit het gebouw kwam. Ze belde meteen de hulpdiensten. De brandweer kon het kind met een ladder van het balkon 'plukken'. De jongen was niet gewond. De brand was ontstaan door een pot die de moeder op het vuur had laten staan terwijl ze even weg was. De vlammen waren overgeslagen naar de dampkap, maar de brandweer kon erger voorkomen. (WHW)