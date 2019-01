Jongeman sterft na twee messteken 02 januari 2019

00u00 0

Een onbekende jongeman is doodgestoken bij een ruzie tussen twee groepen op het Schaarbeekse Liedtsplein. Het slachtoffer kreeg twee messteken en werd naar het ziekenhuis gebracht. "Daar is hij rond 4 uur 's nachts bezweken aan zijn verwondingen", zegt parketwoordvoerder Gilles Dejemeppe. De speurders hebben het slachtoffer nog niet geïdentificeerd. "Mogelijk verbleef hij illegaal in ons land", klinkt het. Vandaag moet een autopsie meer duidelijkheid brengen. Ook de aanleiding van de ruzie wordt onderzocht. Er is nog geen verdachte in beeld. (SRB)