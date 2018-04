Jongeman steelt gsm van agent in politiebureau 13 april 2018

Je hebt domme dieven en je hebt er heel domme. Een 21-jarige man uit Ardooie riskeert 7 maanden cel nadat hij in het politiekantoor van Tielt de gsm van een wijkinspecteur meegriste. Hij had zich aangeboden voor een verhoor in een ander dossier, waarna hij achter de rug van de politieman toesloeg. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt", sprak de procureur in de rechtbank van Brugge. "Je moet echt dom zijn om zoiets uit te halen." Aanvankelijk ontkende de jongeman de diefstal, maar uiteindelijk ging hij toch over tot bekentenissen. Hij verklaarde zelf niet te weten wat hem bezielde. De gsm werd na de diefstal teruggevonden bij de vriendin van de man. Hij was niet langer bruikbaar, waardoor de wijkagent een schadevergoeding van 500 euro vraagt. Uitspraak op 17 mei. (SDVO)

