Jongeman pleegt vluchtmisdrijf op oudejaar: "Ik wou gaan feesten" 02 juli 2019

00u00 0

M.L., een jongeman uit Alveringem in West-Vlaanderen, pleegde op oudejaarsnacht vluchtmisdrijf nadat hij in Veurne enkele verkeersborden had aangereden. Omdat zijn nummerplaat ter plaatse was blijven liggen, kon de politie hem 's anderendaags opsporen. Hij legde een negatieve ademtest af, maar volgens de politierechter is het duidelijk dat hij wél had gedronken die avond. "Neen, de avond moest nog beginnen", sprak M.L. "En waarom ik niet ter plaatse bleef? Sorry, maar ik moest gaan feesten. Ik belde mijn moeder, maar die nam niet op en dus vertrok ik." De politierechter kon er niet om lachen. De man kreeg drie maanden cel met uitstel, 6.400 euro boete waarvan 1.600 euro effectief en 135 dagen rijverbod. Hij kreeg ook de vier proeven opgelegd (theoretisch en praktisch examen, medisch en psychologisch onderzoek). (JHM)

