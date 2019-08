Exclusief voor abonnees Jongeman overleden na val van belfort in Gent 08 augustus 2019

Aan de voet van het belfort in Gent is gistermiddag het levenloze lichaam van een jongeman aangetroffen. Naar alle waarschijnlijkheid sprong hij ter hoogte van de klok in de toren naar beneden. Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart. "Alles wijst voorlopig in de richting van een wanhoopsdaad", klinkt het. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten. De omgeving rond het belfort werd afgesloten, maar door de drukte in het Gentse stadscentrum lokte het tragische voorval veel kijklustigen. De politie sprak dan ook meerdere filmende en fotograferende omstaanders aan. (JDG)

