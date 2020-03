Exclusief voor abonnees Jongeman met geweld om het leven gebracht 23 maart 2020

00u00 0

In het Oost-Vlaamse Appelterre-Eichem bij Ninove is gisterochtend een jongeman dood aangetroffen in een steegje, dicht bij zijn woning. Hij werd met geweld om het leven gebracht. Een bewoner van de buurt zou een ruzie gehoord hebben.