Jongeman kritiek na tocht onder bestelwagen 14 januari 2019

In Luik is een 26-jarige man zwaargewond geraakt nadat hij onder een bestelwagen terechtgekomen was en zich vermoedelijk gedurende enkele kilometers aan het voertuig vastklampte. Aanvankelijk sprak de Luikse politie over een man die aan een auto vastgebonden was, maar camerabeelden spraken die uitleg tegen. Daarop is te zien hoe de twintiger om een nog onbekende reden midden op straat valt in het centrum van Luik, waarna een eerste auto hem nog kan ontwijken, maar de tweede niét. Agenten troffen ter plekke nog slechts een schoen aan.

