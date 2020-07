Exclusief voor abonnees Jongeman dood door Brusselse drugsoorlog 06 juli 2020

In Vorst (Brussel) is in de nacht van zaterdag op zondag een jongere doodgeschoten. De schietpartij, waarbij lieft 17 kogels werden afgevuurd, vond rond middernacht plaats aan het Orbanplein. De jongeman - vermoedelijk nog minderjarig - werd achtervolgd en met een oorlogswapen beschoten vanuit een wagen. Hij kreeg een kogel in het hoofd en was op slag dood. Twee andere jongeren werden gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens bronnen dicht bij het onderzoek gaat het om een afrekening tussen twee drugsfamilies. De clan die de lokale handel in handen heeft, voelt zich bedreigd door opkomende rivalen. (NDH)