Exclusief voor abonnees Jongeman die Priscilla dood in pestte morgen opnieuw voor rechter 19 februari 2020

Anthony B. (24), de jongeman die acht jaar geleden de 13-jarige Priscilla Sergeant mee de dood in pestte, moet morgen al opnieuw voor de Brusselse correctionele rechtbank verschijnen. Eergisteren werd nog 12 maanden cel tegen hem gevorderd omdat hij 96.000 euro gestolen zou hebben van een gehandicapte kennis, maar B. kwam niet opdagen. Morgen wordt hij vervolgd voor een reeks inbraken en poging tot inbraken in garageboxen. Daarnaast was hij verwikkeld in een geschil met buren, waarbij hij volgens het parket gedreigd zou hebben met een wapen. De politie kwam erbij, waarna de situatie geëscaleerd zou zijn.

De twintiger blijft zo de rechtszaken opstapelen. Sinds de herfst van vorig jaar is er elke maand een dossier voor de correctionele rechtbank gekomen waarbij B. betrokken was. Vorige maand kreeg hij nog 9 maanden cel omdat hij een man van 63 in elkaar had geslagen, begin november kreeg hij 20 maanden cel voor twee winkeldiefstallen en twee gevallen van geweld op straat.

