Exclusief voor abonnees Jongeman die Priscilla dood in pestte, krijgt 4 jaar cel 17 maart 2020

Anthony B. (24) uit Huizingen, die als tiener mee verantwoordelijk was voor het doodpesten van Priscilla Sergeant (14), krijgt vier jaar cel voor de diefstal van 96.000 euro. Een mentaal en fysiek gehandicapte man had B. verteld over een schenking van zijn oma die hij verstopt had onder zijn bed. B. ging ermee aan de haal en kocht onder meer een auto van 7.000 euro. Het parket had 12 maanden gevorderd, de rechter deed die straf maal vier. "Hij doet waar hij zin in heeft. Met deze celstraf zal hij toch eventjes uit de samenleving wegblijven", haalde ze uit. B. rijgt sinds de herfst van vorig jaar de veroordelingen aan elkaar. Hij stuurde zijn kat naar de rechtbank, maar het parket vorderde én kreeg de onmiddellijke aanhouding. (WHW)

