Jongeman (19) mogelijk verlamd na dubbele salto in trampolinepark

Een 19-jarige jongeman is gisteren iets voor 17 uur zwaargewond geraakt na een dubbele salto in trampolinepark Jumplay in Gistel. Het slachtoffer kwam op de nek terecht en is mogelijk blijvend verlamd. "De jongeman verklaarde dat hij geen gevoel meer had in zijn lichaam vanaf de nek", zegt uitbater Louis Nollet van Jumplay. De toestand van het slachtoffer wordt verder opgevolgd in het ziekenhuis. "Dubbele salto's zijn nochtans verboden in ons trampolinepark en dat staat ook duidelijk aangegeven. In een trampolinepark lijkt het alsof er niets kan gebeuren omdat de ondergrond zacht is. Maar wie roekeloos is, kan nog steeds verkeerd terechtkomen. Meer dan waarschuwen kunnen wij niet doen. Daarom roepen we nogmaals op om de regels te respecteren zodat er geen incidenten meer voorvallen", aldus de zaakvoerder. (BBO)

