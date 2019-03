Jonge vrouw over de kop met bestelwagen 04 maart 2019

In het Vlaams-Brabantse Werchter is een jonge bestuurster zaterdagnamiddag met haar bestelwagen over de kop gegaan. Ze reed door een weiland, raakte een borduur en belandde zo op haar dak in een voortuin. Dat overdreven snelheid aan de basis van het ongeluk lag, wil haar broer niet gezegd hebben. "Ze moest in een bocht uitwijken voor een tegenligger, waardoor ze dat manoeuvre maakte." De vrouw werd lichtgewond en in shock afgevoerd naar Gasthuisberg. Ze mocht dezelfde dag alweer naar huis. De bestelwagen was rijp voor de schroothoop. (KAR)