Jonge Vrouw met voorlopig rijbewijs rijdt in leie 03 augustus 2018

Een 21-jarige vrouw uit Melle met een voorlopig rijbewijs is woensdagnacht in Gent met haar Fiat 500 in de Leie beland. Camille D. reed eerst in de verkeerde richting een eenrichtingsstraat in en was erna te afgeleid door haar gps. De bestuurster kon zelf uit haar wagen klauteren en naar de kant zwemmen, en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het AZ Sint-Lucas. De brandweer moest haar wagen met duikers en een kraan uit het water hijsen. Ondanks het ongeval kan de jonge vrouw nog steeds haar definitief rijbewijs halen. Ze riskeert wel een rijverbod als ze voor de politierechter moet komen. (JEW)