Jonge vrouw dagenlang gefolterd door vriend

De politie heeft op de zolder van een woning in het Henegouwse Jumet een 23-jarige vrouw gevonden die dagenlang gefolterd werd door haar vriend. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De lokale politie van Charleroi had een tip gekregen over de mishandeling. Bij aankomst weigerde de 40-jarige vriend de agenten binnen te laten. Hij probeerde nog te vluchten via de daken, maar kon snel worden gevat. Binnen vond de politie bloedsporen in het salon. Op zolder troffen de agenten de mishandelde vrouw aan. Ze vertoonde ernstige verwondingen, was geslagen met een stok en bewerkt met een mes. Volgens de eerste vaststellingen gebeurde dat zeker 48 uur lang. De vriend werd aangehouden voor poging doodslag, foltering en opsluiting. Zijn inwonende moeder moest ook voor de onderzoeksrechter verschijnen voor het niet verlenen van hulp aan personen in nood.

