Jonge Vlaamse versterkingen voor Van Avermaet en Stuyven 02 augustus 2018

Sport Vlaanderen-Baloise ziet wellicht twee nieuwe, jonge Vlaamse wielertalenten doorstromen richting WorldTour. Jasper Stuyven wil er in de klassieke kern van Trek-Segafredo heel graag Piet Allegaert (23) bij. Aimé De Gendt (24) kan dan weer naar het CCC van Greg Van Avermaet. West-Vlaming Allegaert werd vorig jaar 17de in Parijs-Roubaix en won de bergklassementen van de 3-Daagse De Panne-Koksijde en de BinckBank Tour. Aalstenaar De Gendt, geen familie van Thomas, was eind juni de grote revelatie op het BK in Binche waar hij na een ultra-offensieve koers knap als negende finishte. Mogelijke nieuwkomer bij Sport Vlaanderen-Baloise is de snelle Alfdan De Decker, laatstejaarsbelofte van Lotto-Soudal U23. (JDK)

