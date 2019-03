JONGE VADER VERDACHT VAN MOORD MET 'WONDERBONEN' 05 maart 2019

Het gerecht verdenkt een 33-jarige brandweerman, Pieter P. uit het West-Vlaamse Lauwe, van gifmoord op zijn vriendin Dana V.L. (36). De twee hadden samen een dochtertje van 3. De speurders vermoeden dat Pieter P. zijn vriendin ombracht door haar giftige zaden van een kamerplant te laten eten. Ze overleed vijf maanden geleden, nadat ze plots last kreeg van diarree en overgeven. Hij bracht haar nog naar het ziekenhuis, waar de vrouw kort daarna stierf. Uit de autopsie bleek dat er ricine in Dana V.L.'s bloed zat. Die giftige stof komt voor in zaden van de wonderboom, een vrij verkrijgbare kamerplant. Vandaag beslist de raadkamer of P. in de cel moet blijven. (SRB/LSI/BBO/VHS)

