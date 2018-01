Jonge transgender stapt uit het leven: "De pijn werd Mats te veel. Hij begreep niet dat hij nog 'mevrouw' werd genoemd" Annick Grobben

05u15 0 RV Eén van de laatste foto's van Mats, eind december: een jongeman in een meisjeslichaam. De Krant Een immens triest verhaal vanuit de wereld van transgenders: de als meisje geboren Mats De Leender (18) - één van de eerste jongeren die er 2,5 jaar geleden openlijk voor uitkwam dat hij van geslacht wilde veranderen - heeft het einde van zijn transitie niet gehaald. De Antwerpse jongen, die een derde van een drieling was, beroofde zich vijf dagen geleden van het leven. "Hij kon de vele teleurstellingen niet meer aan."

Sinds 18 november prijkte er Mats De Leender op zijn identiteitskaart. Mats De Leender in plaats van Zoë De Leender, de naam die hij sinds zijn geboorte als meisje van zijn ouders had gekregen. "Eindelijk, het is officieel!", postte Mats blij op sociale media voor ieder die het horen wilde. Zoë - de oudste van een meisjesdrieling - wist als kind van elf al dat ze in het verkeerde lichaam was geboren en riep toen al uit dat ze nooit borsten wilde hebben. Ze was, in tegenstelling tot haar twee zussen Jay en Sam, nooit een meisjemeisje geweest. "Je moest haar dwingen om een kleedje te dragen", aldus Sam. "Het laatste kleedje dat ze droeg, was op haar veertien jaar, op een familiefeest."

HLN