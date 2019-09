Exclusief voor abonnees Jonge Thiam miste één keer doping-controle 06 september 2019

00u00 0

Nafi Thiam vertelde gisteren, toen het op de persconferentie ging over het invullen van whereabouts, dat ze in het begin van haar carrière één keer een dopingcontrole miste. "Ik woonde toen op een zolder en er was een probleem met de bel. Ik was ook niet bereikbaar op mijn gsm. Stress dat ik daarna had! Ik probeerde later die bel via bluetooth te koppelen aan mijn smartphone zodat ik er geen meer zou missen. Het maakte me vreselijk nerveus." Het bleef bij die ene keer. Wie binnen een periode van twaalf maanden drie 'streepjes' achter z'n naam krijgt, riskeert een schorsing van twee jaar. Christian Coleman, vicewereldkampioen op de 100m, ontsnapte deze week aan zo'n sanctie toen bleek dat het Amerikaanse antidopingagentschap een procedurefout had begaan.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis