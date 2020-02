Exclusief voor abonnees Jonge ster Mahomes beslist Super Bowl voor Kansas City 04 februari 2020

Kansas City Chiefs is winnaar geworden van de 54ste Super Bowl, het kampioenschap in het American football. De ploeg versloeg in het Hard Rock Stadium van Miami de San Francisco 49ers met 31-20. Het zag er lang naar uit dat de titel naar de 49ers zou gaan. Met nog minder dan zeven minuten te spelen, leidde San Francisco nog met 20-10. Toch slaagde Kansas City er in om in de slotfase drie 'touchdowns' te scoren. Man van de match werd Patrick Mahomes. De pas 24-jarige quarterback van Kansas stond met een aantal zeer precieze passes over grote afstand aan de basis van twee 'touchdowns' en scoorde er ook nog een met een eigen loopactie.Het was de tweede titel uit de clubhistorie. Het eerste kampioenschap won de ploeg exact 50 jaar geleden.

