Exclusief voor abonnees Jonge slachtoffers in het verkeer m/v van de week 28 december 2019

00u00 0

Natuurlijk is elk ongeval erg. Maar de tragiek van jonge mensen in uw krant, knap en veelbelovend, met een autowrak erbij: het went nooit. Deze week viel er een slachtoffer in Ichtegem. Soms is dat gewoon het lot. Maar toch, in deze dagen van donkerte en lichtgevende cocktails, van koude straten en jolige zielen: wees voorzichtig, jongelui.