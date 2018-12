Jonge skiër (12) gered na uur onder de sneeuw 28 december 2018

Een mirakel: zo omschrijft de gendarmerie de redding van een 12-jarige jongen in het Franse skioord La Plagne. Hij werd 400 meter meegesleurd door een lawine en kwam onder een dik pak sneeuw terecht. Een speurhond ontdekte de jongen een uur nadat hij bedolven was geraakt. Het kind was al die tijd bij bewustzijn gebleven en kon blijven ademen dankzij een luchtzak in de sneeuw. Het gebeurt uiterst zelden dat slachtoffers zonder lawinepieper - een toestelletje dat radiogolven uitzendt voor de reddingsdiensten - levend en wel worden teruggevonden. Speurhond Getro en zijn eigenaar kregen op Twitter felicitaties van de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner: "Bravo aan de helden van de dag."

