Jonge ref legt match stil en belt politie 05 maart 2019

00u00 0

Een voetbalwedstrijd in derde provinciale tussen Infinity FC Vilvoorde en KCVV Elewijt is zondag helemaal ontspoord. Een jonge scheidsrechter voelde zich dermate bedreigd door de spelers en supporters van Vilvoorde dat hij de match nog voor de rust affloot. Het stond 2-3 en Vilvoorde had al twee rode kaarten gekregen. De ref belde zelf de politie, die de gemoederen kwam bedaren en ervoor zorgde dat hij veilig kon vertrekken. Vilvoorde voelt zich geviseerd. "Als dat bedreigingen zijn, moeten alle arbiters na vijf minuten affluiten", zegt voorzitter Carim Fnine. "Als iemand zijn ontgoocheling uitdrukt, hoeft dat toch geen kaart op te leveren? Hij voelde de match totaal niet aan." De ref wilde niet reageren "omdat het bondsparket met de zaak bezig is". (DBS/RDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN