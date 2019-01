Jonge papa haalt baby op in kraamkliniek onder invloed van cannabis en coke 29 januari 2019

Een twintiger uit Adinkerke is door de politierechter veroordeeld tot 3.200 euro boete en 60 dagen rijverbod - beide deels met uitstel - omdat hij met de auto reed terwijl hij onder invloed was van cannabis, cocaïne en alcohol... terwijl z'n pasgeboren dochtertje in de wagen zat. V.L. was haar net gaan ophalen in de kraamkliniek. "Heb je zo de geboorte van je kind gevierd?", sneerde de rechter. "Is dit misschien een nieuw soort van traktatie, in plaats van suikerbonen?" Omdat de jonge vader kon bewijzen dat hij inmiddels afgekickt is van de drugs, voorkomt hij voorgoed rijongeschikt verklaard te worden. (JHM)