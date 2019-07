Exclusief voor abonnees Jonge moeder (29) komt om in auto van dronken vriend 08 juli 2019

00u00 0

Een 29-jarige vrouw uit Knokke is gisterochtend overleden bij een zwaar ongeval dat werd veroorzaakt door haar dronken vriend. Zoë Bouquet, mama van een zoontje van 2, zat op de passagiersstoel bij haar vriend K.D. Volgens getuigen heeft de jongeman met hoge snelheid een andere wagen aangereden. Zijn BMW ging aan het tollen, raakte van de weg af en kwam pas tot stilstand tegen een duiker in de gracht. De chauffeur raakte slechts lichtgewond, zijn passagier overleed in het ziekenhuis. Het parket meldt dat de jonge bestuurder een positieve ademtest aflegde. Hij is voor vijftien dagen zijn rijbewijs kwijt. "Zoë was nog maar drie weken samen met die jongen", zegt haar zus Sophie. "Ze was echt opnieuw gelukkig na een moeilijke periode. We weten dat haar vriend gedronken had en te snel reed, maar we nemen hem dat niet kwalijk. Dat kan iedereen overkomen. Hij meende het echt goed met mijn zusje, die helaas veel te kort heeft mogen genieten van haar nieuwe leven." (JHM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis