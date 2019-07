Exclusief voor abonnees Jonge mama verrast iedereen Jesse Vandenbulcke kampioene bij vrouwen 01 juli 2019

Geen Jolien D'hoore noch Lotte Kopecky op het hoogste schavotje van het BK voor vrouwen elite, wel Jesse Vandenbulcke. De 23-jarige mama van Fabian (2, naar idool Cancellara) sprintte sneller dan een herboren Ann-Sophie Duyck en klimtalent Julie Van de Velde. Dit trio bleef met Mieke Docx, bij Doltcini-Van Eyck ploeggenote van de nieuwe kampioene, over van een vroege vlucht met twaalf. Die kopgroep kreeg vier minuten cadeau. Op 24km van de streep versnelde Vandenbulcke, halftijds werkzaam bij Panos in de Veldstraat in het centrum van Gent. Van de Velde, Docx en Duyck pikten aan. Na een te lange spurt hield Vandenbulcke, die volgend jaar overstapt naar de Lotto-Soudal Ladies, nipt stand. "Waarom ik zo vroeg begon te spurten weet ik niet", zuchtte Vandenbulcke. "Omdat ik niet helemaal zeker was van mijn stuk. Dit is niet te geloven: op de weg mijn eerste Belgische titel ooit. En dan nog bij de elite. Eigenlijk had ik dit niet verwacht, want het BK tijdrijden donderdag viel wat tegen. Deze trui heb ik voor een groot deel te danken aan ploeggenote Mieke Docx, die veel werk voor mij opknapte." (FHN)

