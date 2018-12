Jonge mama doodt zoontje en probeert uit leven te stappen 27 december 2018

Een jonge mama uit het Limburgse Bree heeft gisteravond haar zoontje gedood. Dat gebeurde in het appartement waar de twee woonden. Het kind stierf ter plaatse. De mama ondernam nadien nog een wanhoopsdaad, maar die mislukte. Ze werd gewond in de woonst aangetroffen. Een ambulance bracht haar over naar het ziekenhuis. Een wetsdokter kwam ter plaatse en moest de dood van het kind vaststellen. Ook de peter van het kind kwam nog in alle staten aangesneld. Het gerechtelijke labo van het parket onderzocht gisteren de exacte omstandigheden. (MMM)