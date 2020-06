Exclusief voor abonnees Jonge Maasmechelaar (26) gedood op straat na ruzie 22 juni 2020

00u00 0

Een 26-jarige uit Maasmechelen is zaterdagavond doodgestoken op straat. M.D.L. kreeg rond 22.30 uur ruzie met een andere man (49), waarna die D.L. in de borst gestoken zou hebben met een mes. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. De dader, ook uit Maasmechelen, werd snel gevat. Volgens sommige bronnen kenden de twee mannen elkaar, maar er bestaat nog veel onduidelijkheid over de precieze omstandigheden. De dader zou vandaag al voor de onderzoeksrechter komen. (MMM)