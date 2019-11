Exclusief voor abonnees Jonge leerkrachten steeds schaarser 25 november 2019

Leerkrachten jonger dan 25 jaar staan steeds minder in de klas. In het basisonderwijs daalde hun aantal in vijf jaar tijd met 15%, in het middelbaar zelfs met 18%, blijkt uit cijfers die sp.a opvroeg bij onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). In het basisonderwijs waren er in 2014 nog 7.539 leraren jonger dan 25. Tegen 2018 was hun aantal gedaald met 15% naar 6.362. In het middelbaar was er een daling van 4.810 naar 3.944 (-18%). Volgens Vlaams Parlementslid Steve Vandenberghe (sp.a) is grote probleem de werkonzekerheid van beginnende leraren. In de beleidsnota van de Vlaamse regering staat dat Weyts zal onderzoeken hoe beginnende leerkrachten sneller een duurzame aanstelling kunnen krijgen.

