Jonge kroost van IS-strijders mag terugkeren naar België

Kinderen van Belgische IS-strijders die jonger zijn dan 10 jaar, mogen automatisch naar ons land terugkeren. Dat heeft de ministerraad gisteren beslist. Het zou op dit ogenblik om 87 kinderen gaan en omdat de overgrote meerderheid van hen in Irak of Syrië is geboren, moet er eerst wel aan de hand van DNA bewezen worden dat ze van Belgische ouders afstammen. Voor die ouders geldt het automatische terugkeerrecht niet en de Belgische nationaliteit kunnen de kinderen pas na hun terugkeer bekomen via juridische weg. Voor kinderen tussen 10 en 18 jaar oud wordt de mogelijkheid om terug te keren geval per geval bekeken. Daarbij wordt onder meer nagegaan of ze een terreuropleiding hebben gekregen of aan gevechten hebben deelgenomen. In deze categorie is er een twintigtal jongeren bekend. (GVV)

